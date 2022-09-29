Москва, 29 сентября, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Всему народу России придется заплатить цену за создание трехмиллионной профессиональной армии, но большую цену должны заплатить сверхбогатые, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.

ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Хотя, повторяю, с моей точки зрения при существующем сейчас соотношении сил, уже не 300 000 надо. Любой ценой нам надо создать трехмиллионную профессиональную армию. Нет цены, которая была бы слишком велика для этого. И, конечно, главную часть этой цены должен платить сумасшедше-богатый класс, нажравшийся уже так, что переваривать уже перестает. Назад этими деньгами тянет испражняться. Он должен заплатить в основном, но это не значит, что всему остальному обществу платить не придется», — заявил Кургинян.

По его словам, если все это не будет правильным образом развиваться в согласовании с общей трансформацией и оздоровлением системы в России, то к 2030 году России уже не будет. Поскольку в ситуации не переломленного системного регресса в стране, ее жизненные потенциалы будут падать на фоне все усиливающегося внешнего давления.