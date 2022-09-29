Омск, , 14:39 — REGNUM Ночью 30 сентября в Омской области ожидается — 3…-8 °С, днём — +1…+6 °С. Об этом ИА REGNUM сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Заморозки. Осень Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По данным синоптиков, днём прогнозируется северо-западный, северный ветер 5-10 м/с, без существенных осадков.

1 октября в регионе будет преимущественно без осадков, ночью местами туман. Температура ночью — 5…-10 °С, местами до 0 °С, днём — +3…+8 °С.

Напомним, 27 сентября в Омске выпал первый снег. Жители поделились «снежными» фотографиями в соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября первый снег также выпал в Красноярском крае.

Читайте также: Первый снег выпал в Красноярском крае