Уфа, 29 сентября, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Две группы мобилизованных из Башкирии без происшествий добрались до Саратова. Об этом 29 сентября сообщил глава администрации УфыРатмир Мавлиев в своем телеграм-канале.

Mil.ru Частичная мобилизация

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Он сообщил, что созвонился с советником главы Башкирии по вопросам взаимодействия с военнослужащими, который вместе с воинами из региона находится в Саратове.

«Вкратце, две группы добрались до места, без происшествий, питание налажено, формируется батальон для дальнейшего боевого слаживания. Настроение у ребят хорошее», — сообщил мэр Уфы.

Он отметил, что будет держать связь и оперативно реагировать на все просьбы.

«Ждем дома, верим, надеемся», — заявил Мавлиев.

Он напомнил, что по вопросам частичной мобилизации можно обращаться в ситуационный центр Башкирии по единому федеральному номеру 122 (добавочный 1).

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