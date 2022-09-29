Мэр Уфы рассказал о мобилизованных жителях Башкирии
Уфа, 29 сентября, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Две группы мобилизованных из Башкирии без происшествий добрались до Саратова. Об этом 29 сентября сообщил глава администрации УфыРатмир Мавлиев в своем телеграм-канале.
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Он сообщил, что созвонился с советником главы Башкирии по вопросам взаимодействия с военнослужащими, который вместе с воинами из региона находится в Саратове.
«Вкратце, две группы добрались до места, без происшествий, питание налажено, формируется батальон для дальнейшего боевого слаживания. Настроение у ребят хорошее», — сообщил мэр Уфы.
Он отметил, что будет держать связь и оперативно реагировать на все просьбы.
«Ждем дома, верим, надеемся», — заявил Мавлиев.
Он напомнил, что по вопросам частичной мобилизации можно обращаться в ситуационный центр Башкирии по единому федеральному номеру 122 (добавочный 1).
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