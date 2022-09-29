Нижний Новгород, 29 сентября, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Предпринимателям из Нижегородской области не предоставят отсрочку от частичной мобилизации, а будут призываться в Вооружённые силы наравне с другими гражданами. Об этом в прямом эфире заявил спикер регионального парламента Евгений Люлин.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

В то же время, как отмечает председатель законодательного собрания, оказавшиеся в армии коммерсанты могут рассчитывать на ряд льгот.

В частности, на период мобилизации и прохождения службы им будут предоставлены кредитные каникулы.

Также призванные на военную службу нижегородские индивидуальные предприниматели могут заявить о невозможности исполнения договорных обязательств.

«Если же бизнесмен получит инвалидность, то полученный им кредит будет списан», — подытожил Евгений Люлин.