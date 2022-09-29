Москва, , 14:38 — REGNUM Россия все время находится в ситуации непрерывного и нарастающего шантажа с НАТО, и вопрос только в том, как мы этим воспользуемся, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.

Сергей Кургинян Арсений Горбаруков © ИА REGNUM

«Теперь надо ждать, как именно все будет дальше происходить, и здесь возникает непрерывное негодование, а почемe мы этого не сделали, по почему мы того не сделали… Мы непрерывно существуем в режиме некоего взаимного шантажа с НАТО. Это шантаж дипломатический, спецслужбистский, военно-политический любой. Хуже он осуществляется, лучше — отдельный вопрос. Но тем не менее, по сию пору НАТО совсем откровенно нам войну не объявляет, на территорию [бывшей УССР] не заходит, и, хотя поставляет почти все виды оружия, но не в той оголтелой степени, в которой могло бы. И самолеты F-35 американскими летчиками, притворяющимися американскими летчиками, или уже даже не претворяющимися, не летают над небом [бывшей УССР] в достаточно большом количестве», — заявил Кургинян.

По его словам, граница все больше и больше сдвигается, а НАТО все больше усиливает свою деятельность, уже на территории находятся спецназы стран НАТО и прочие вещи в режиме плавной эскалации. Вопрос заключается в том, она нам выгодна или нет. А это зависит от того, как мы используем имеющееся у нас время. И это является главным вопросом. Если мы инвентаризируем гниль внутри нашей системы и пытаемся ее исправить, строя при этом новое бережно и аккуратно, не задевая систему, то мы выигрываем, заметил эксперт.