Москва, , 14:36 — REGNUM Хочется надеяться, что у экономики России хватит сил и ресурсов выстоять новым санкциям, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«ЕС предложил новый пакет санкций против России. Полупроводниковые компоненты или микросхемы больше не будут разрешены к отправке в Россию. Экспорт самолетов в Россию также будет запрещен, если будет принят новый пакет санкций. Также введут дополнительные ограничения на торговлю.

ЕС полностью запретит импорт из России стали и продукции из целлюлозы и бумаги, машин и оборудования, полуфабрикатов, пластмасс и сигарет в общей сложности годовым оборотом на 7 миллиардов евро (6,73 миллиарда долларов США).

В сфере IT-услуг предложение о санкциях предусматривает признание незаконными поставки архитектурных и инженерных продуктов, а также запрещает услуги IT-консалтинга.

Однако один пункт, не включенный в список, это российские алмазы. Упущение, которое порадует Бельгию — крупнейшего в мире обработчика и торговца алмазами.

Если бы поставки российских необработанных алмазов запретили, то бельгийские ювелирные фабрики остались бы без сырья для своего производства. Что опасно для ЕС в целом и европейских компаний, связанных с ювелирной индустрией. Запрет российских алмазов мог бы вызвать массовое сокращение и закрытие ювелирных компаний и производств.

Поэтому вместо полного запрета комиссия хочет ограничить импорт «определенных элементов», используемых в ювелирной промышленности, такие как некоторые драгоценные камни и драгоценные металлы.

Комиссия пощадила российский алмазный сектор, но российский алмазодобывающий гигант АЛРОСА должен быть внесен в черный список для замораживания активов и финансовых транзакций.

Напомним, что это только проект текста, и он все еще нуждается в одобрении 27 стран ЕС. Ранее сенаторы жаловались, что первые раунды санкций не ударили по Москве так сильно и быстро.

Но здесь надо учитывать накопительный эффект санкций, которые проявят себя в полную силу в I полугодии 2023о года, а эти новые запреты дополнительно ослабят экономику России и ослабят ее способность к модернизации, особенно в сфере высокотехнологично производства.

Всё это ставит под угрозу риск затяжного экономического восстановления страны. Однако, несмотря на то, что к концу 2022 года у России должен быть бюджетный дефицит, но рубль пока чувствует себя гораздо лучше, чем прогнозировалось в США (по 150 и 200 рублей за доллар), а инфляция и ее уровни замедляются и не отличается от показателей других стран.

Остается надеяться, что у экономики РФ хватит сил и ресурсов выстоять новым санкциям, в основном направленным на дополнительное ужесточение существующего пакета», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно последнему предложению Европейской комиссии о санкциях, Евроблок намерен запретить импорт ряда изделий из стали из России и объявить вне закона продажу некоторых полупроводников в Россию.

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