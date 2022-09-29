Москва, 29 сентября, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Хочется надеяться, что у экономики России хватит сил и ресурсов выстоять новым санкциям, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«ЕС предложил новый пакет санкций против России. Полупроводниковые компоненты или микросхемы больше не будут разрешены к отправке в Россию. Экспорт самолетов в Россию также будет запрещен, если будет принят новый пакет санкций. Также введут дополнительные ограничения на торговлю.

ЕС полностью запретит импорт из России стали и продукции из целлюлозы и бумаги, машин и оборудования, полуфабрикатов, пластмасс и сигарет в общей сложности годовым оборотом на 7 миллиардов евро (6,73 миллиарда долларов США).

В сфере IT-услуг предложение о санкциях предусматривает признание незаконными поставки архитектурных и инженерных продуктов, а также запрещает услуги IT-консалтинга.

Однако один пункт, не включенный в список, это российские алмазы. Упущение, которое порадует Бельгию — крупнейшего в мире обработчика и торговца алмазами.

Если бы поставки российских необработанных алмазов запретили, то бельгийские ювелирные фабрики остались бы без сырья для своего производства. Что опасно для ЕС в целом и европейских компаний, связанных с ювелирной индустрией. Запрет российских алмазов мог бы вызвать массовое сокращение и закрытие ювелирных компаний и производств.

Поэтому вместо полного запрета комиссия хочет ограничить импорт «определенных элементов», используемых в ювелирной промышленности, такие как некоторые драгоценные камни и драгоценные металлы.

Комиссия пощадила российский алмазный сектор, но российский алмазодобывающий гигант АЛРОСА должен быть внесен в черный список для замораживания активов и финансовых транзакций.

Напомним, что это только проект текста, и он все еще нуждается в одобрении 27 стран ЕС. Ранее сенаторы жаловались, что первые раунды санкций не ударили по Москве так сильно и быстро.

Но здесь надо учитывать накопительный эффект санкций, которые проявят себя в полную силу в I полугодии 2023о года, а эти новые запреты дополнительно ослабят экономику России и ослабят ее способность к модернизации, особенно в сфере высокотехнологично производства.

Всё это ставит под угрозу риск затяжного экономического восстановления страны. Однако, несмотря на то, что к концу 2022 года у России должен быть бюджетный дефицит, но рубль пока чувствует себя гораздо лучше, чем прогнозировалось в США (по 150 и 200 рублей за доллар), а инфляция и ее уровни замедляются и не отличается от показателей других стран.

Остается надеяться, что у экономики РФ хватит сил и ресурсов выстоять новым санкциям, в основном направленным на дополнительное ужесточение существующего пакета», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно последнему предложению Европейской комиссии о санкциях, Евроблок намерен запретить импорт ряда изделий из стали из России и объявить вне закона продажу некоторых полупроводников в Россию.

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