Владикавказ, 29 сентября 2022, 14:36 — REGNUM Число желающих покинуть Россию через пункт пропуска «Верхний Ларс» резко снизилось. Достичь улучшения ситуации удалось благодаря принятым властями Северной Осетии срочным мерам. Об этом сообщил 29 сентября глава республики Сергей Меняйло.
Так, в очереди на пересечение российско-грузинской границы, по его словам, стоят около 4,5 тыс. автомобилей, в том числе около трех тысяч — легковых.
Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября глава РСО-Алании подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за большой очереди из автомашин с желающими выехать в Грузию, образовавшейся на фоне новости о частичной мобилизации. Также было принято решение о запрете въезда в республику любого автотранспорта, кроме зарегистрированного в Северной Осетии, Южной Осетии и Грузии.
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