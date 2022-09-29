Владикавказ, , 14:36 — REGNUM Число желающих покинуть Россию через пункт пропуска «Верхний Ларс» резко снизилось. Достичь улучшения ситуации удалось благодаря принятым властями Северной Осетии срочным мерам. Об этом сообщил 29 сентября глава республики Сергей Меняйло.

Ситуация на КПП «Верхний Ларс» Стоп-кадр оналйн камеры на КПП «Верхний Ларс»

Так, в очереди на пересечение российско-грузинской границы, по его словам, стоят около 4,5 тыс. автомобилей, в том числе около трех тысяч — легковых.

«После введения вчера в республике режима повышенной готовности резко сократился приток желающих пересечь границу, поскольку для легкового транспорта въезд ограничен. На сегодня у нас на территории проезда ожидают порядка 3 тыс. легковых автомобилей и около 1,5 тыс. фур», — написал Меняйло в своем телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября глава РСО-Алании подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за большой очереди из автомашин с желающими выехать в Грузию, образовавшейся на фоне новости о частичной мобилизации. Также было принято решение о запрете въезда в республику любого автотранспорта, кроме зарегистрированного в Северной Осетии, Южной Осетии и Грузии.

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