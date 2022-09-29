Сыктывкар, 29 сентября, 2022, 14:36 — ИА Регнум. В Коми к месту службы отправилась третья группа мобилизованных. Среди резервистов — отец и сын, сообщает Комиинформ.

Александр Погожев ИА REGNUM «Мы ждём вас с победой!»

24-летний Денис Волчков был призван по частичной мобилизации. Со службы в армии молодой человек вернулся в ноябре минувшего года в звании ефрейтора. Его отец Дмитрий Волчков, военный пенсионер, добровольно решил отправиться на фронт вместе с сыном.

«Пошел по зову сердца, по призванию. Каждый должен защищать свою Родину, семью и свою честь. Дома нас ждут жена и дочь, сначала тяжело восприняли, но отнеслись с пониманием», — рассказал Волчков-старший.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Коми обеспечат мобилизованных полной экипировкой.