Тбилиси, 29 сентября, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Абхазию без согласования с Тбилиси не способствует развитию отношений между странами. Об этом 29 сентября заявил журналистам министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе.

Mod.gov.ge Джуаншер Бурчуладзе (в центре)

«У нас будет жесточайшее реагирование в связи с визитом и, тем более, если это будет радикальный шаг со стороны какого-либо государства», — сказал глава минобороны.

Бурчуладзе призвал лидеров других государства не совершать подобных «ошибок». По его мнению, это будет сложно потом исправить или даже невозможно.

Напомним, Лукашенко 28 сентября посетил госдачу «Пицунда». Он завил, что этот визит может стать первым «кирпичиком» в построении отношений между Белоруссией и Абхазией.