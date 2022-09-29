Бухарест, , 14:34 — REGNUM Масштабный выброс вредных веществ в атмосферу произошел на крупном нефтеперерабатывающем заводе OMV Petrom в уезде Прахова на юге Румынии. Об этом 29 сентября сообщает бухарестская газета Jurnalul.

На заводе Donland.ru

По предварительным данным, минувшей ночью из-за отключения электроэнергии в центральных цехах предприятия произошла разгерметизация нескольких главных технологических установок.

«Это привело к самопроизвольному распылению порошка катализатора», — говорится в отчете специальной комиссии Экологической охраны Румынии.

Как утверждают специалисты, соответствующий выброс не представляет серьезной угрозы для здоровья человека. Тем не менее, местным жителям было рекомендовано использовать при выходе на улицу респираторы и медицинские маски.