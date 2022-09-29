Париж, 29 сентября, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Лидер французской политической партии »Реконкиста» Эрик Земмур поднял вопрос отношений Франции и России, сообщает Tf1info.

Thesupermat Эрик Земмур

«Я не за Россию и не за Путина, я за французов», — отметил лидер французской партии.

«Роль Франции состоит в том, чтобы попытаться найти мирное решение. На данный момент я не вижу решения. Существует тупик», — заявил Эрик Земмур.

На вопрос об актуальности санкций Эрик Земмур считает, что нужно «думать о себе».

«Мы могли бы всего этого избежать. Мы не зависели от российского газа, у нас была своя атомная энергетика, выкованная генералом де Голлем, Жоржем Помпиду. Мы должны перезапустить нашу атомную энергетику и выйти из европейской системы газа и электричества», — считает Эрик Земмур.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Марокко осуждают политику Франции, которая вдвое сократила количество выдаваемых виз.