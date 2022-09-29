Вашингтон, 30 сентября, 2022, 00:40 — ИА Регнум. США считают, что ни одна страна не должна расширять сотрудничество с Россией, пока продолжается конфликт на территории б. УССР. Об этом говорится в комментарии Госдепа США, опубликованном 29 сентября.

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Так Госдеп США ответил на просьбу «Голоса Америки» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) прокомментировать подписание плана межмидовских консультаций на 2023−2024 годы министрами иностранных дел России и Сербии Сергеем Лавровым и Николой Селаквичем 23 сентября в Нью-Йорке, на полях заседания ГА ООН.

«Новость о подписании этого соглашения была неожиданной, так как она полностью противоречит содержанию других конструктивных встреч, которые проводились с официальными лицами Сербии в Нью-Йорке», — цитирует агентство FoNet текст сообщения Госдепа США.

В документе не уточняется, о каких именно встречах идет речь.

«Дальнейшее сотрудничество с Россией — это шаг в ошибочном направлении, и он не соответствует амбициям Сербии по поводу евроинтеграции… Сербия должна ускорить шаги на пути евроинтеграции, включая диверсификацию энергоисточников, уменьшение энергетической зависимости от России и согласование внешней политики и политики безопасности с ЕС», — полагает Госдеп США.

Напомним, что план консультации между внешнеполитическими ведомствами Росии и Сербии подписывается регулярно с 1996 года.