Москва, 29 сентября, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рекомендовал выяснить правомерность выезда из России граждан, которые подлежат мобилизации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Давайте в Министерство обороны, — предложил Песков журналистам. — У нас существуют налаженные каналы, по которым можно свои вопросы задать».

Он предложил не делать «каких-то других ошибок», отвечая на вопрос о том, могут ли покинуть страну граждане, подлежащие призыву в рамках частичной мобилизации, но не получившие повестку.