Афины , 29 сентября, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Нарушение государственных границ Греции ни для кого не останется безнаказанным. Об этом 29 сентября заявил греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис в ходе выступления на верфи Скараманга в пригороде Афин, его слова приводит Афинское Македонское агентство новостей (АМНА).

(сс) European People's Party Кирьякос Мицотакис

Отмечается, что Мицотакис на церемонии присвоения названия и вхождения в состав военно-морских сил Греции патрульного корабля обращался к Турции, не называя её.

При этом премьер-министр Греции сказал, что история, по его мнннию, учит, что «кто бы ни нарушил границы, в конечном итоге будет наказан», добавив, что в нынешнем веке, как он считает, «нет места для имперских видений других эпох».

«Ещё раз скажу: проблемы решаются мирным путем и в соответствии с международным правом. Этого требуют наши народы, и это ошибка, большая ошибка, когда некоторые пытаются отравить представления своей общественности, выдумывая врагов там, где их просто нет», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября греческий премьер-министр Кирьякос Мицотакис заявил, что власти Греции призывают Турцию пойти путём осмысленного диалога, так как союзниками Афин против Анкары являются вся Европа и НАТО.