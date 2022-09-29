Нижний Новгород, , 14:33 — REGNUM Суд завершил рассмотрение уголовного дела, возбужденного против бизнесмена из Нижнего Новгорода, обвинявшегося в похищении человека, изнасиловании и подделке автомобильных номеров.

Приговор суда

Обвинение доказало, что 39-летний коммерсант похитил 24-летнюю девушку, с которой он познакомился в интернете.

Угрожая жертве ножом, он надел на неё наручники, связал ноги тросом и закрыл рот липкой лентой. После чего отвёз в принадлежащий ему гараж и запер её в подвале. Там он удерживал и регулярно насиловал свою жертву.

Через 39 дней её нашли и освободили сотрудники полиции.

В итоге суд приговорил подсудимого к лишению свободы на три года и два месяца с отбыванием наказания в колонии общего режима.