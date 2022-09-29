29 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

Каков общий исторический вектор наших сегодняшних действий на территории бывшей УССР? Устранение прямой военной угрозы со стороны НАТО. Мощный импульс общему восстанию против западной колонизации. Подрыв позиций Запада на планете в целом: в политике, экономике, культуре, антропологии, информационном пространстве. Ампутация раковой опухоли на своём теле и подавление новых претендентов на мировое господство.

Михаил Демурин, , 14:58 — REGNUM За политической текучкой, обсуждением положения на фронте и различных сторон возвращения в Россию русских земель, временно оккупированных киевским режимом, имеет смысл время от времени задумываться над тем, что собой представляет общий исторический вектор наших сегодняшних действий на территории бывшей УССР. Мне это видится так (возможно, повторю известное многим, но этого не избежать).

Родина-мать Василий Иванов © ИА REGNUM

Первая цель действий России на территории бывшей УССР — устранение прямой военной угрозы со стороны НАТО. Всё последнее время эта угроза нарастала и к концу прошлого года достигла «критической массы». Не упреди мы её, Россия стала бы объектом уже не политического, но военного ультиматума, отвечать на который пришлось бы в более тяжёлых для нас условиях, чем мы это делаем сегодня. Если говорить не эмоционально, а рационально, то исход противостояния не предрешён, но шансов сохраниться у нас сегодня больше, чем в том случае, если бы руководство нашей страны проявило пассивность.

Ликвидацией прозападного фашистского проекта на территории бывшей УССР наша страна придаст мощный импульс общему восстанию против западной колонизации России и других стран, возникших после уничтожения СССР, их низведения с достигнутых в советскую эпоху культурно-исторических высот на дно мирового отстоя. В этом вторая цель. Рассуждения о непоследовательности этого восстания, отступлениях, предательствах, несостоятельности тех или иных действий в его рамках на время надо оставить в стороне. Вернёмся к ним позже.

Уничтожение бронетехники и объектов военной инфраструктуры ВСУ Министерство обороны Российской Федерации

Третья цель — это воздействие на положение в мире, подрыв позиций Запада на планете в целом: в политике, экономике, культуре, антропологии, информационном пространстве. Насчёт антропологии это я очень мягко выразился; как это кому-то ни покажется странным, но от итога наших действий на территории б. УССР зависит, как долго ещё просуществует нормальный человек.

Перечисленные выше цели подлежат рациональному обсуждению; их можно дополнять, уточнять. Есть, однако, цели, которые обсуждению не подлежат: это то, что наш народ и, соответственно, наше государство должны преследовать просто по определению, в силу традиции, в силу русского народного духа. Не могут не преследовать! Это защита части самого себя (народа, страны) от ассимиляции или уничтожения, это ампутация раковой опухоли на своём теле, это подавление новых претендентов на мировое господство, на разрушение мира посредством своей гегемонии.

Смерть фашистским оккупантам. Плакат СССР

Вот так выглядят для меня исторические цели действий России на территории б. УССР и в затронутых этими действиями секторах мировой политики. К ним надо стремиться, но не «кавалерийской атакой», спокойно, разумно, совершенствуя свою стратегию и тактику, исправляя ошибки и учась на них. Но именно совершенствуя, а не опровергая; исправляя ошибки, но не расковыривая их. Если честно стремиться к вышеуказанным целям, то подход к исправлению ошибок и методика самого процесса будут совершенно понятны.

В заключение о главном: не об исторических целях, а о велении истории. Ныне живущие в России взрослые поколения обязаны внести свой вклад в продление сроков пребывания нашей страны и её народов в мировой истории, в сохранение возможности самим делать свою историю, в предотвращение конца мировой истории, к которому толкает человечество Запад.