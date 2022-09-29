Бишкек, 29 сентября, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Рост валового внутреннего продукта Киргизии по итогам 2022 года может составить 7%. Такой прогноз дают аналитики Европейского банка реконструкции и развития, пишет госагентство «Кабар».

Pixabay.com Рост ВВП

По их мнению, столь благоприятное развитие событий в экономике республики стало возможным благодаря росту потребности России в трудовых мигрантах, укреплению российского рубля и увеличению на 11% объема денежных переводов в Киргизию.

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В свою очередь приток денег в страну позволил оказать финансовую поддержку киргизской промышленности, гостиничному бизнесу, а также сферам торговли и автоперевозок.

Также представители ЕБРР отмечают, что реэкспорт китайских товаров в Россию стал одним из основных направлений деятельности небольших киргизских компаний и частных лиц.

А урегулирование спора между киргизским правительством и канадской компанией «Centerra Gold» по крупнейшему киргизскому месторождению золота «Кумтор» повлияло на приток иностранных инвестиций, который увеличился до $628 млн (36 млрд 534 млн рублей).

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