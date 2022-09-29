Лондон, 29 сентября, 2022, 14:30 — ИА Регнум. После того как премьер-министр Великобритании Лиз Трасс выступила в защиту финансовых мер, который уже вызвали хаос на рынках, фунт стерлингов продолжил остановившееся было падение, как передает агентство Reuters.

Фунты стерлингов

В интервью Radio Nottingham Трасс заявила, что значительное сокращение налогов — верный путь для Великобритании, и отказалась рассматривать возможность отмены так называемого «мини-бюджета», представленного британским минфином 23 сентября.

После значительного падения в начале недели фунт немного поднялся в среду 28 сентября и застыл на отметке $1,0877. Однако 29 сентября он возобновил падение в то самое время, когда Трасс выступала в защиту политики своего правительства.

Она отвергла критику со стороны МВФ, заявив, что принятые меры будут стимулировать экономический рост.

«Слишком долго дебаты в этой стране велись о распределении, а не о том, как нам развивать нашу экономику, — сказала Трасс. — Мы переживаем трудные экономические времена. Я этого не отрицаю. Это глобальная проблема. Но абсолютно правильно то, что правительство Великобритании вмешалось и приняло меры в это трудное время».

По словам старшего экономиста по рынкам консалтинговой компании Capital Economics Джонаса Голтерманна, по фунту ударили укрепление доллара и опасения по поводу британской экономики.