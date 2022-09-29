Москва, , 14:30 — REGNUM Циклон принесёт в Москву на выходные осадки и порывы ветра. Об этом заявил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Дождь в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Выходные будут довольно ненастными. На волне фронтальной системы закрутится небольшой, но очень активный циклон, который принесет с собой до 20 миллиметров осадков, что составляет около 30% от всей октябрьской нормы. В ночные часы будет не ниже +8…+13 днем в субботу потеплеет до +12…+17, в воскресенье посвежеет до нормы, до +9…+14, а порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду», — сказал Тишковец.

По его словам, в столице также ожидаются и магнитные бури, что может оказать влияние на метеозависимых людей.