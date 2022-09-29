Брянск, , 14:31 — REGNUM Спортивной комплекс для школы олимпийского резерва «Локомотив» открылся 29 сентября в Брянске. Здесь будут проходить тренировки и соревнования по спортивной борьбе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной думы.

Спортивная борьба https://duma32.ru

В современном двухэтажном здании на Новозыбсковской улице разместился спортивный зал размерами 36 на 18 метров с двумя борцовскими коврами. Для спортсменов предусмотрены раздевалки и душевые, кабинет врача, для зрителей — телескопические трибуны, в том числе с местами для маломобильных групп населения. Рядом с со спорткомплексом установлены беговые дорожки, крытый тренажёрный комплекс и многофункциональная игровая площадка.

Стоимость объекта превысила 101,5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2022 года в Брянске открылся Дворец единоборств имени Артёма Осипенко. Всего за последние семь лет в регионе построено более 70 спортивных объектов.