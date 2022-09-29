Москва, , 14:28 — REGNUM В проекте «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики» заложены средства, которые правительство может получить за счет дополнительных нефтегазовых доходов. Их сумма в следующем году может составить 939 млрд руб. Однако на практике всё может быть иначе, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

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«Вряд ли весь объем сверхдоходов будет использован для закупок валюты, ведь деньги будут нужны на покрытие текущего дефицита бюджета. Возможно, что и сверхдоходов Россия в ближайший год не увидит, ведь страны ЕС в декабре вводят эмбарго на поставки российской нефти, а параллельно с этим страны G7 введут потолок цен на экспортную нефть из РФ.

Как бы то ни было, Минэкономразвития прогнозирует ослабление российской валюты к доллару до 66 руб. уже в декабре. В 2023 году рубль продолжит слабеть. По прогнозам, курс доллара будет повышаться до 70 руб., а к 2025 года — упадет до 72,20 руб. Минэкономразвития не впервые предсказывает ослабление рубля.

Ведь это ведомство отвечает за развитие экономики, а поскольку тон здесь задают компании, ориентированные на экспорт, то более слабый курс рубля был бы им хорошим подспорьем. Об ослаблении рубля говорил и Минфин.

В июне министр финансов Антон Силуанов признался, что правительство рассматривает возможность перенаправить доходы от энергоносителей в иностранную валюту, что должно косвенно ослабить рубль. Правда, теперь новый подход будет нацелен на скупку так называемых дружественных валют, например, китайского юаня.

Но во всех этих вопросах пока много неопределенности. Возможно, будут покупать валюту в рамках старого бюджетного правила, а дефицит бюджета Минфин будет закрывать из ФНБ. Но в нынешнем виде использование ФНБ будет напоминать просто эмиссию рублей, поскольку использование накопленных валютных резервов невозможно из-за их блокировки США и ЕС. В целом, Минфин планирует потратить из ФНБ порядка 3 трлн рублей», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, покупка дружественной иностранной валюты на рынке может начаться уже в 2022 году, заявил министр финансов Антон Силуанов.

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