Москва, 29 сентября, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Лучшим футболистом Российской премьер-лиги (РПЛ) в сентябре признан нападающий московского «Спартака» Александр Соболев. Об этом 29 сентября сообщает пресс-служба лиги.

Алексей Колчин ИА REGNUM Нападающий ФК «Спартак»Александр Соболев

В голосовании болельщиков и экспертов Соболев победил, обойдя Дмитрия Полоза («Ростов»), Никиту Бурмистрова («Сочи»), Андрея Мостового («Зенит») и Лукаса Веру («Оренбург»).

В сентябре Соболев сыграл за «Спартак» три матча в РПЛ, в которых забил три гола. Также на его счету одна встреча и один гол в Кубке России.

В настоящее время «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 19 очков после десяти туров.