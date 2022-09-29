Вашингтон, , 14:27 — REGNUM Государственный департамент США потребовал от Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана соблюдать введённые американскими властями санкции против России. Об этом заявил координатор санкционной политики Джеймс О’Брайен на слушаниях в комитете по иностранным делам сената Конгресса США, передают киргизские СМИ.

Эмблема Государственного департамента США

Чиновник отметил, что неделей ранее госсекретарь США Энтони Блинкен с той же целью встретился в Нью-Йорке с министрами иностранных дел стран Туркестанского региона.

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ИА REGNUM напоминает, что 14 сентября заместитель помощника директора Агентства США по международному развитию (USAID — организация, признанная в РФ нежелательной) Анджали Каур официально объявила, что «США приложат все усилия, чтобы разделить экономики стран Туркестана с экономикой России».

Отметим, что в начале октября Киргизию и Узбекистан посетит помощник госсекретаря США Элизабет Трюдо. Представитель госдепартамента США обсудит с представителями местных неправительственных организаций, СМИ и интернет-блогерами вопросы, касающиеся усиления антироссийской пропаганды.

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