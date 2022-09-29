Купянск, Бывш. УССР, , 14:25 — REGNUM В больнице находятся двое детей, потерявших родителей и раненых в результате обстрела со стороны ВСУ под Купянском, сообщил 29 сентября в своем телеграм-канале посол ЛНР в России Родион Мирошник.

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Как сообщалось ранее, ВСУ обстреляли колонну машин, на которых мирные жители пытались уехать из Купянска в Россию. По предварительным данным, 30 человек погибли.

Детям оказывается вся необходимая помощь, но родителей, убитых киевскими боевиками, им уже никто не вернёт, добавил Мирошник.