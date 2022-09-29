Мадрид, 29 сентября, 2022, 14:24 — ИА Регнум. В Испанской социалистической рабочей партии (PSOE) выразили удивление тем фактом, что лидер «Народной партии» (Partido Popular) Альберто Нуньес Фейхоо и лидер «Голоса» (Vox) Сантьяго Абаскаль «встречаются практически тайно». Об этом пишет агентство EFE.

PP Comunidad de Madrid Альберто Нуньес Фейхоо

Источники в партии отметили, что было бы «интересно узнать содержание встречи» между Фейхоо и Абаскалем, чтобы выяснить, например, «достигли ли они прогресса в заключении пакта между правыми и ультраправыми, как это произошло в Италии».

Социалисты также пожелали узнать, обсуждали ли стороны «постоянные выпады зампреда правительства автономного сообщества Кастилия и Леон от «Голоса», которого поддерживает «Народная партия» Фейхоо».