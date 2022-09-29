Москва, 29 сентября, 2022, 14:24 — ИА Регнум. С 5 октября в российской столице может установиться «бабье лето». Об этом заявил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Солнце пригревает

«Со среды, 5 октября, на синоптической карте наметятся позитивные перемены — на фоне роста атмосферного давления распогодится, и потеплеет на градус-другой. В последующие сутки существует высокая вероятность антициклональной погоды, а значит, природа может подарить во второй пентаде октября, с 5 по 10 октября, жителям Москвы и Центральной России несколько погожих дней старого «бабьего лета», которого были напрочь лишены в сентябре», — сказал Тишковец.

По его словам, октябрьские ночи будут холодные и туманные — 0…+5, а днём воздух прогреется до +10…+15 градусов: «Настоящая золотая осень».