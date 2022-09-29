Нижний Новгород, 29 сентября, 2022, 14:22 — ИА Регнум. На программу по модернизации общественного электротранспорта в Нижнем Новгороде выделят свыше 50 млрд рублей в течение пяти лет. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.

Андрей Репин ИА REGNUM Нижегородский трамвай

На эти деньги планируют закупить 170 новых вагонов и обновить почти 150 километров трамвайных путей.

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При этом в исторической части города трамвайные пути будут устанавливать на антивибрационной подушке по технологии «бесшумных рельсов», что позволит защитить объекты культурного наследия и сделает поездки на трамвае более комфортными.

Предполагается, что благодаря модернизации инфраструктуры электротранспорта средняя скорость трамваев увеличится на 45%, а пассажиропоток вырастет почти в два раза.

ИА REGNUM напоминает, что согласно прогнозам, дефицит бюджета Нижегородской области к концу 2022 года достигнет 32,6 млрд рублей.

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