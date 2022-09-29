Донецк, 29 сентября, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Киевские каратели обстреляли Зайцево и Минеральное в Донецкой Народной Республике, сообщили 29 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 13:40 (совпадает с мск) — н. п. Белая Гора — н. п. Зайцево: выпущено 5 снарядов калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 13:45 из Орловки киевские каратели обстреляли Минеральное, выпустив четыре снаряда калибра 152 мм.