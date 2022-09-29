Пермь, , 14:29 — REGNUM В пресс-службе губернатора Пермского края прокомментировали видео с оставленными якобы на ночь на улице под Екатеринбургом мобилизованными березниковцами. Информация, опубликованная в соцсети, нуждается в дополнительной проверке, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Представители краевых властей общались с командиром части, который не подтверждает данную информацию. В случае если будет доказано несоответствие данной информации действительности, правоохранительные органы вправе привлечь данный паблик за распространение фейков о вооружённых силах», — сказали в пресс-службе.

Отметим, что видеоролик 29 сентября был обнародован на площадке «В Контакте». Автор сообщает, что мобилизованных из Березников выгрузили из автобуса в поле и оставили. В таких полевых условиях им придется якобы провести ночь. При этом резервистам якобы не выдали ни сухпайка, ни подъёмных, а также не обеспечили палаткой с печкой. В посте говорится, что видео было направлено губернатору Пермского края Дмитрию Махонину.