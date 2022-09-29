Санкт-Петербург, 29 сентября, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Спуск на воду ярусолова-процессора «Гандвик-2» проекта МТ1112XL состоялся в Санкт-Петербурге на судостроительном заводе «Северная верфь». Об этом сообщили 29 сентября в пресс-службе вице-губернатора Петербурга Кирилла Полякова.

Telegram-канала вице-губернатора Кирилла Полякова Спуск на воду ярусолова-процессора «Гандвик-2»

Заказчиком судна выступило ООО «РК «Вирма» (входит в ГК «Карельский рыболовный флот»). Предприятие получит четыре ярусолова проекта МТ1112XL. На первом уже подняли государственный флаг России, третий планируют спустить на воду в мае 2023 года. Отметим, что помимо ярусоловов-процессоров «Северная верфь» построит 10 траулеров с функцией полной переработки рыбы на борту.

Конструкция ярусоловов позволяет ловить рыбу наиболее щадящим способом для водной экосистемы. Вредное воздействие на морское дно снижается, что позволяет ловить только определённую рыбу. На процессорах установлены новые винторулевые колонки, система выборки яруса и специальная фабрика для обработки и заморозки рыбы.

«Судна данного проекта успешно справляются с суровыми условиями Северных морей. Огромная заслуга в этом судостроителей и проектантов судна. Сегодня на петербургских верфях строится более 50 кораблей и судов», — отметил Поляков.

Водоизмещение судна «Гандвик-2» составляет 2 200 тонн. Его габариты: 59 метров в длину и 13 метров — в ширину. В сутки он сможет добывать порядка 25 тонн рыбы. Передать ярусолов заказчику планируют в июне 2023 года.