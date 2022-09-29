Варшава, 29 сентября, 2022, 14:42 — ИА Регнум. НАТО вмешается в конфликт на территории б. УССР, если там будет применено ядерное оружие. Об этом министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил в интервью радиостанции RMF FM.

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland Збигнев Рау

По его словам, в случае применения атомного оружия будет нарушен консенсус постоянных членов Совета Безопасности. Все эти страны обладают ядерным оружием.

«До сих пор никто не рассматривал возможности применения ядерного оружия. В такой ситуации ответ стран НАТО был бы, вероятно, такой, как это представил шеф Национального совета безопасности США Джейк Салливан. Это привело бы к неядерному ответу на территории [б. УССР]», — сказал Рау.

Он пояснил, что говорит о непосредственном вводе сил альянса на территорию б. УССР. Нельзя исключать, что именно это и подразумевал Салливан. При этом министр отметил, что можно применить обычные вооружения: авиацию, соответствующие ракеты, причем не обязательно с территории б. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон «напрямую» предупредил российские власти о «катастрофических» последствиях применения ядерного оружия на территории б. УССР и решительном ответе со стороны США и их союзников.

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