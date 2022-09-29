Москва, , 14:19 — REGNUM Чем больше людей будет в ВС России в зоне проведения СВО, тем меньше у нас будет потерь, отметил 29 сентября в своем телеграм-канале военкор Александр Сладков.

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«Не слушайте вы кликуш — мол, 300 тысяч убьют и будем набирать новых. Мы для этого и мобилизуем нужное количество офицеров и солдат, чтоб воевать правильно и размеренно. Нам надо добиться ротации: три месяца (полгода) в бою, столько же дома, столько же на полигоне и опять в бою», — написал Сладков.

ВС России нужен достаточный объем резервов, чтобы солдат и офицеров не приходилось то и дело перебрасывать с одного направления на другое, у военнослужащих должно быть время на отдых, обучение, лечение, изучение новой техники, отметил военкор

«Война должна стать работой, а не повинностью. Строить дом втроем вместо трехсотенной бригады невозможно. Так и на войне. Будут люди — будет работа и результат», — добавил он.

Как сообщалось ранее, 21 сентября в своем обращении к согражданам президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Министр обороны Сергей Шойгу позже сообщил, что мобилизованы будут 300 тысяч резервистов.