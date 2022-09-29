Екатеринбург, 29 сентября, 2022, 14:31 — ИА Регнум. В Екатеринбурге перед судом предстала группа создателей наркосиндиката. Об этом журналистам сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

На скамье подсудимых оказались 19 человек. Они создали интернет-магазины для продажи-наркотиков. Наркоторговцам удалось реализовать запрещённые вещества на сумму 52 млн рублей.

По словам Горелых, большинство обвиняемых уже были судимы за аналогичные преступления. Следователям МВД потребовалось 13 месяцев для сбора доказательственной базы. Суд назначил свердловчанам наказание от пяти до 15 лет лишения свободы.