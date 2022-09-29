Донецк, , 14:18 — REGNUM Вооружённые бандеровские формирования обстреляли населённый пункт Зайцево в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 29 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Уточняется, что обстрел Зайцево со стороны ВСУ был зафиксирован в 13:40 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено пять снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что два самолёта войск киевского режима были сбиты в воздухе истребительной авиацией ВКС России.