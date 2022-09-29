Ставрополь, 29 сентября, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Все призванные для участия в спецоперации на территории б. УССР жители Ставропольского края будут получать одинаковые выплаты. Депутаты краевой думы приняли закон о мерах поддержки, которым устанавливаются равнозначные суммы выплат для добровольцев, мобилизованных и контрактников. Об этом 29 сентября сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

«Одинаковые региональные выплаты будут получать те, кто в рамках СВО выполняет свой служебный долг по месту основной военной службы, те, кто ушел добровольцем, те, кто призван в рамках частичной мобилизации, бойцы Росгвардии, принимающие участие в СВО», — написал глава региона на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось о единовременной выплате, которую установили власти Ставрополья для мобилизованных в размере 50 тыс. рублей. Теперь ту же сумму получат добровольцы, которые заключили контракт на шесть месяцев. После окончания срока действия контракта им будет выплачено еще 150 тыс. рублей.

Напомним, ранее власти Ставропольского края приняли решение о выделении 120 млн рублей на доэкипировку мобилизованных земляков.