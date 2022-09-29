Москва, 29 сентября, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Санкции против российских спортсменов противоречат принципу «спорт вне политики». Об этом 29 сентября говорится в приветствии президента РФ Владимира Путина к международному форуму «Россия — спортивная держава».

Kremlin.ru Владимир Путин

«Санкционная агрессия, развязанная против нашей страны и наших граждан, затронула многие сферы, в том числе спорт высших достижений», — отметил президент.

Он подчеркнул, что российские атлеты лишены возможности представлять свою страну, а голос России в международных организациях намеренно игнорируется.

По словам главы государства, такая ситуация противоречит ценностям спорта, главные из которых — взаимоуважение и принцип «спорт вне политики».

Путин отметил, что несмотря на это Россия всегда будет радушной, гостеприимной страной, где «чтут идеалы олимпизма» и на высоком уровне проводят открытые соревнования для представителей разных стран.