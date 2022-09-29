Барнаул, , 14:17 — REGNUM Столица Алтайского края 29 сентября в одночасье перешла из осени в «зиму», передает корреспондент ИА REGNUM. Настоящая снежная буря внезапно накрыла Барнаул. Крупные снежинки облепили ещё не пожелтевшую листву.

Снегопад в Барнауле 29 сентября 2022 года © ИА REGNUM

Свинцовая туча была настолько плотной, что в городе потемнело. Одновременно со снегом пришло и похолодание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в территориальном управлении МЧС предупредили, что в ближайшие дни в регионе пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами появится временный снежный покров, на дорогах — гололедица.

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