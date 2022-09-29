Кызыл, 29 сентября, 2022, 14:16 — ИА Регнум. В Туве объявлено о завершении частичной мобилизации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Военный комиссар Тувы Демир-оол Артына сегодня доложил главе республики, что квота, установленная ЦВО выполнена», — рассказали 29 сентября в пресс-службе главы Тувы Владислава Ховалыга.

Добавим, что всего в республике планировались призвать в рамках частичной мобилизации около 700 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, дети мобилизованных получат единовременную выплату от властей республики в размере 5 тыс. рублей. Семьям выделят по одному барану, 50 кг муки, двух мешков картофеля и капусты и так далее.

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