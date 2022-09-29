Астана, 29 сентября, 2022, 14:16 — ИА Регнум. На сайты государственных структур Казахстана и ряд других организация продолжаются кибератаки. Об этом 29 сентября сообщает пресс-служба АО «Государственная техническая служба» (ГТС).

Иван Шилов ИА REGNUM Кибератака

«В настоящее время техническими специалистами АО «ГТС» ведутся работы по нейтрализации угроз», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подобные проблемы наблюдаются во всех регионах республики.

Стоит отметить, что DDoS-атаки в Казахстане, по данным ГТС, продолжаются с 24 сентября. Для этого используют заражённые компьютеры и IoT-устройства.