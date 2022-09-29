Госструктуры Казахстана продолжают подвергаться хакерским атакам
Астана, 29 сентября, 2022, 14:16 — ИА Регнум. На сайты государственных структур Казахстана и ряд других организация продолжаются кибератаки. Об этом 29 сентября сообщает пресс-служба АО «Государственная техническая служба» (ГТС).
Иван Шилов ИА REGNUM
Кибератака
«В настоящее время техническими специалистами АО «ГТС» ведутся работы по нейтрализации угроз», — говорится в сообщении.
Отмечается, что подобные проблемы наблюдаются во всех регионах республики.
Стоит отметить, что DDoS-атаки в Казахстане, по данным ГТС, продолжаются с 24 сентября. Для этого используют заражённые компьютеры и IoT-устройства.