Подгорица, , 14:14 — REGNUM Почти 40 человек, в том числе граждане России, задержаны властями Черногории по подозрению в шпионаже, сообщает 29 сентября со ссылкой на местные СМИ Reuters.

Черногория Arttravel.ru

По информации неназванных источников, власти республики задержали 38 человек, по большей части это граждане России.

Ранее премьер-министр страны Дритан Абазович заявил в прямом эфире заседания кабинета министров, что для защиты интересов страны проводится «международная операция» с иностранными партнерами и прокуратурой, однако никаких деталей он не назвал.