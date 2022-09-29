Москва, 29 сентября, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Исторические цели, стоящие перед Россией в ходе СВО, сложнее и значительнее, чем это пока сознаёт российское общество, заявил корреспонденту ИА REGNUM историк и писатель Дометий Завольский.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Мы — за Россию!

«Разумеется, был (и у кое-кого остаётся) оптимистический, шапкозакидательский взгляд на проблему. Мол, после чувствительных поражений нынешний киевский режим рушится.

При участии России местные «пророссийские силы» создают иной режим (в идеале — «антифашистский»). Восстанавливается «дружба народов» (в идеале — какой-нибудь Славянский Союз, лучше на социалистической подкладке).

Если трезво оценить, сколь ущербна для русских и ненадёжна будет эта система, такой оптимизм весьма ограничен, а главное — уже беспочвен. Проект «Нероссии» в политической, культурной, нравственной деградации прошёл точку невозврата.

За нею невозможно существование в режиме не только Ирландии или Хорватии (состоявшихся национальных государств), но и Тайваня или ГДР, т.е. осколка нации, находящегося в оппозиции к целому, но живущему своей конструктивной повесткой.

Повестка остатков общества б. УССР на обозримый срок состоит в войне против России на уничтожение, в организации всемирных репрессий против русских, в получении всяческих благ за службу в качестве штурмового отряда «мирового сообщества» (на деле — самых мракобесных сил Запада).

Соответственно, разумный ответ России должен состоять в демонтаже смертельно враждебной русским нации-секты. Пример Херсонской и Запорожской областей показывает, что в ряде регионов эта работа будет податлива: значительная часть населения настроена здраво-конформистски, а уклад, который несёт Россия, осознаётся обывателем как более нормальный в сравнении с психосектантскими и террористическими практиками «по ту сторону».

При этом западные антироссийские силы трезво оценивают ограниченность сил б. УССР. Они не надеются на чисто военный успех и рассчитывают на то, что Россия во всех смыслах ещё не отмобилизовалась – не только как военная, управленческая, экономическая сила, но и как нация.

Гражданский формализм и духовная лень бюрократии и общества, позднесоветские «либеральные» и постсоветские «патриотические» предрассудки, страхи и комплексы перед историческими и национальными вопросами оставляют Россию уязвимой перед агрессией сектантской «Антироссии» и перед внутренними провокациями.

Нужно понять, например, что естественный культ памяти о Великой Отечественной войне, здоровый и необходимый, не может быть единственным основанием национальной идеологии, а при недолжном или злонамеренном подходе становится и разрушителен. России нужна идея самостояния человека – русского или связавшего свою судьбу с русскими – в большой русской истории. При этом РФ трагически долго осознавала себя скорее как разгромленный Советский Союз.

Поэтому решение о сецессии четырёх регионов б. УССР на «крымских» условиях является важнейшей победой над этой опасной инерцией. Дальнейший ход событий зависит от количества и качества сил, которые России удастся собрать и бросить на ликвидацию антирусского проекта – отнюдь не только военных и спецслужбистских.

Необходимо доработать российскую идеологию, быстро создать новый слой актуальной культуры, новую национальную эстетику, гражданские символы и ритуалы, сокрушительные для русофобского хамства и пленительные для колеблющихся. Ближайшие несколько лет неизбежно станут либо временем рождения новой российской нации – либо новых тяжелейших потерь для старой постсоветской», — высказал свое мнение эксперт.

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