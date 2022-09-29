Кабул, 29 сентября, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Турецкий Красный Полумесяц объявил, что вскоре восстановит 100 домов в уездах Гаян и Бармал провинции Пактика, чтобы помочь пострадавшим от землетрясения.

cobain86 Землетрясение

Маулави Ильяс Насери, сотрудник афганского Красного Полумесяца, сообщил агентству новостей «Анадолу», что ранее помощь турецкого Красного Полумесяца позволила контролировать распространение холеры, которое произошло после землетрясения.

Фарид Ахмад Зия, глава представительства турецкого Красного Полумесяца в Афганистане, также сказал, что они стремятся ускорить работу, чтобы люди могли иметь убежище зимой.

Он добавил, что организация также выкопает в районе десять колодцев, чтобы удовлетворить потребности населения в воде.

Ограниченный доступ к пострадавшим районам из-за малопроходимых дорог и самого расположения уезда Гаян вдоль русла реки в гористой местности затрудняет оказание помощи пострадавшим от землетрясения.