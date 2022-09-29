Копенгаген, 29 сентября, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Западные диверсии на «Северных потоках» по факту являются casus belli и развязывают России руки как минимум для полномасштабной «кабельной войны», отметил 29 сентября в своем телеграм-канале основатель первой в Росси частной оружейной компании Влад Лобаев.

Иван Шилов ИА REGNUM «Северный поток»

27 сентябрястало известно о том, чтосразу на трёх нитках «Северного потока» произошли разрушения. В компании Nord Stream AG заявили, что оценить сроки восстановления работоспособности газопровода невозможно. Предполагается, что имела местоцеленаправленная диверсии.

«Кабелей, идущих к большому и малому острову, ой как много! Как и управлений у нас, специализирующихся на такого рода работах, причём в самых разных ведомствах. Так что не удивляйтесь техногенным катастрофам в различных уголках планеты! Это с таким же успехом могут быть и западные спецслужбы, которым выгодна дестабилизация обстановки в мире и усугубляющийся мировой финансовый кризис», — отметил Лобаев.