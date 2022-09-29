Москва, 29 сентября, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Зампредседателя Совета по развитию Дальнего Востока и Арктики при Совете Федерации, сенатор от Магаданской области Анатолий Широков, комментируя итоги референдумов в Донецкой, Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях, отметил уровень организацию и качество проведения референдумов, добавив, что жители сделали свой исторический выбор в пользу мира и развития в составе Российской Федерации.

Александр Полегенько ИА REGNUM Референдум в Мелитополе

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«Власти киевского режима вынудили Россию встать на защиту русскоязычного населения уже не только республик Донбасса, но и других областей. Вместо поиска компромисса в вопросах европейской безопасности, о котором не раз говорил Владимир Владимирович Путин, киевский режим полностью перешёл под внешнее управление коллективного Запада. Они ускорили накачку оружием и русофобской идеологией.

В тяжёлых прифронтовых условиях местным властям удалось провести голосование на высоком уровне, что подтвердили многие иностранные наблюдатели. Об этом говорит и количество участников волеизъявления. Людей не остановили ни обстрелы, ни теракты, ни запугивания киевских властей. Они сделали свой выбор в пользу России. Итоги говорят сами за себя. Эти территории под своим управлением Киев уже не увидит, они станут неотъемлемой часть России», — сказал сенатор Анатолий Широков.

Как сообщало ИА REGNUM, договор о воссоединении с Россией подпишут со всеми четырьмя субъектами, где проходили референдумы, заявил 29 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.