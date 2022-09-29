Власти Вологодчины выплатят мобилизованным по 100 тысяч рублей
Вологда, 29 сентября, 2022, 14:13 — ИА Регнум. В Вологодской области мобилизованные в ВС получат дополнительную финансовую поддержку. Об этом сообщает правительство региона.
Власти региона приняли решение о предоставлении каждому мобилизованному единовременной денежной выплаты в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, каждый из них будет получать ежемесячно по 10 тысяч рублей. Получателем этих средств может быть как сам мобилизованный, так и его близкие родственники — жена, родители, дети.
Еще одна мера поддержки касается семей мобилизованных. За каждой из них будут закреплены сотрудники социальных служб, которые помогут координировать и решать различные бытовые и организационные вопросы.
Как сообщало ИА REGNUM, вологодские волонтеры шьют для бойцов СВО одежду.