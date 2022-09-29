Вологда, 29 сентября, 2022, 14:13 — ИА Регнум. В Вологодской области мобилизованные в ВС получат дополнительную финансовую поддержку. Об этом сообщает правительство региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

Власти региона приняли решение о предоставлении каждому мобилизованному единовременной денежной выплаты в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, каждый из них будет получать ежемесячно по 10 тысяч рублей. Получателем этих средств может быть как сам мобилизованный, так и его близкие родственники — жена, родители, дети.

Еще одна мера поддержки касается семей мобилизованных. За каждой из них будут закреплены сотрудники социальных служб, которые помогут координировать и решать различные бытовые и организационные вопросы.

«У людей, уходящих служить, большую тревогу вызывает судьба близких. Поэтому поручил главам городов и районов, социальным службам провести адресную работу с вашими семьями, узнать, какая поддержка необходима. Это может быть помощь с детскими садами, школами, медицинская помощь или уход за пожилым человеком. Никто не останется без поддержки, за каждой семьей закрепим социального работника», — заявил губернатор Олег Кувшинников.

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