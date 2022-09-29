Ширинский район, Хакасия, 29 сентября, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Памятник участникам Великой Отечественной войны отремонтировали в селе Борец Ширинского района Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском министерстве национальной и территориальной политики.

R-19.ru В селе Борец Ширинского района Хакасии отремонтировали памятник участникам Великой Отечественной войны

29 сентября жители села Борец приняли участие в памятном мероприятии, посвящённом открытию памятника после реконструкции. Дань памяти односельчанам, землякам, боровшимся с фашизмом, отдали взрослые и дети.

Памятник отремонтировали за счёт средств республиканского, районного и местного бюджетов, а также спонсорской помощи. В миннацполитики напомнили, что в апреле Борцовский сельсовет занял второе место в республиканском конкурсе на лучший социально значимый проект муниципального образования, получив 650 тысяч рублей.

Помимо реставрации памятника были установлены мемориальные плиты с 122 именами родственников сельчан, заменено ограждение, уложена брусчатка, проведены ремонт Вечного огня и озеленение.

Пришедшие на открытие сельчане подчеркнули, что сейчас как никогда нужно помнить историю своей страны, своего народа, беречь память о подвигах наших предков. Митинг завершился минутой молчания. К памятнику возложили цветы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Смоленске в Сквере Памяти Героев в сентябре 2022 года прошла церемония торжественного открытия двух дополнительных секций мемориального панно «Бессмертный Полк».

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