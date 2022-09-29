Луганск, 29 сентября, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Силы Луганской Народной Республики за сутки уничтожили до 50 боевиков ВСУ, сообщил 29 сентября официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

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По его словам, за прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР, противник понес большие потери в живой силе и военной технике.

«Уничтожено: до 50 человек личного состава, три танка, пять бронетранспортеров, одна укрепленная огневая точка, 11 единиц специальной автомобильной техники», — говорится в заявлении Филипоненко, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник заявил, что создание объединенных сил России, Донецкой и Луганской Народных Республик позволит освободить больше территорий от киевских боевиков.

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