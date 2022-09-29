Москва, , 14:10 — REGNUM Руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов направил официальное письмо главе российского правительства Михаилу Мишустину с предложениями по поддержке автоперевозчиков из Калининграда, передает корреспондент ИА REGNUM 29 сентября.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

Депутат рассказал, что из-за нарастания западных санкций калининградские транспортные компании оказались на грани банкротства. С каждой машины они должны заплатить в бюджет таможенную пошлину в размере 2–3 млн рублей, но заказов на международные перевозки нет, и из-за этого в регионе простаивает около 4 тыс. грузовых автомобилей, пояснил он.

Миронов отметил, что удаленность окруженного границами недружественных стран региона от остальной территории России ставит автоперевозчиков в неравные условия с их коллегами в остальной части страны.

«Мы считаем, что нужно освободить их от уплаты таможенных пошлин и утилизационного сбора, отменить транспортный налог и взимание платежей в рамках системы «Платон». По нашему мнению, компаниям необходимо предоставить льготное кредитование, а их сотрудникам — оказать содействие в продлении виз. Вместе с этим необходимо существенно увеличить количество паромов и других возможностей морской транзитной перевозки автомобилей с грузом», — сказал Миронов.