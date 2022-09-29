Москва, , 14:10 — REGNUM Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, депутат Госдумы Николай Валуев («Единая Россия») получил повестку из военкомата. Он рассказал об этом 29 сентября «Известиям».

«По-моему, всем пришли. Мне тоже пришла повестка. Я сейчас в военкомат пойду. Единственное, что мои коллеги молодцы, они это сделали, они на воинский учет встали в Государственной думе и получили повестку здесь, а мне надо ехать домой», — сказал он.

Также бывший чемпион мира по боксу отметил, что обязательно явится в военкомат на следующей неделе и добавил, что считает частичную мобилизацию очень вадным для нашей страны делом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что постановление о единовременной денежной выплате мобилизованным принято в Красноярском крае.